Întrebat dacă ne îndreptăm spre o candidatură a sa susţinută de PSD şi PNL la Primăria Capitalei, Burduja a răspuns:

“Important este să existe o schimbare la nivelul Primăriei Generale. Eu n-am vânat niciodată funcţii, nici nu m-am dat înapoi de la bătălii. (…) E clar că Bucureştiul nu mai poate continua aşa. Oraşul se face praf în fiecare zi, fenomenul drogurilor a scăpat de sub control, parcurile sunt vraişte, străzile sunt vraişte, apă caldă şi căldură nu există pentru sute de mii de bucureşteni. Deci asta este ideea unei candidaturi comune pe care cele două partide mari, mature, care au guvernat bine România într-un context foarte dificil, asta este ideea unei candidaturi comune, să genereze această schimbare în Primăria Generală. Sunt convins că din 10 iunie domnul Nicuşor Dan se va întoarce la catedra de matematică de la Institut. Acolo are competenţe specifice, în Primăria Generală, ca primar general, dânsul n-a demonstrat nimic. Din păcate, pentru că noi ne-am dorit această schimbare în bine a oraşului. După patru ani, oraşul arată mai rău ca oricând”.



El a mai fost întrebat, de asemenea, despre faptul că majoritatea PNL-USR din Consiliul General a funcţionat cu un primar ineficient.



”De când am preluat filiala Bucureşti, acum două luni de zile, trei luni de zile, am făcut o evaluare a domnului Nicuşor Dan şi ştiţi bine că i-am retras oficial sprijinul şi nu există nicio majoritate. De altfel, nici bugetul nu trece pentru că domnul Nicuşor Dan vrea să-i lase pe bucureşteni de tot fără apă caldă şi căldură şi mai nou şi fără transport public şi n-a bugetat subvenţiile. Deci un miliard de lei lipseşte din buget şi nici nu-i va trece până când nu ne va spune cum face rost de acel miliard, eventual poate taie din cele peste 800 de milioane de lei în plus pe care le-a adus spre Bunuri şi servicii. O ţară întreagă face economii la cheltuieli de bunuri şi servicii, la Primăria Generală în an electoral cresc cheltuielile cu Bunuri şi servicii cu peste 800 de milioane de lei. Deci i-am dat soluţia, trebuie doar să şi-o asume şi să vină în faţa Consiliului să-şi treacă bugetul. Dânsul are alte preocupări, face sondaje, le prezintă, rezolvă subiectele de la simularea la matematică. E clar că nu are legătură cu agenda cetăţeanului, din păcate. Noi i-am dat, într-adevăr, aveţi mare dreptate, i-am dat trei ani şi jumătate să demonstreze ceva. Am tot sperat că se va întâmpla lucrul acesta. Nu s-a întâmplat şi e onest din partea noastră să venim în faţa bucureştenilor, să ne cerem scuze că am greşit. E adevărat, în 2020 cred că oraşul trebuia să se schimbe, nu se putea continua nici cu administraţia anterioară. Am încercat altceva. Din păcate a fost o mare dezamăgire”, a arătat preşedintele PNL Bucureşti, la un post TV.