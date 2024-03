Sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania e candidata Coalitiei la europarlamentare, sustin sursele citate.

Aceasta are mai multe atuuri ce au fost luate in considerare in momentul desemnarii sale drept candidat comun ce va deschide lista la alegerile pentru europarlamentare. Vorbim aici despre legaturile pe care le are la Bruxelles, dar si faptul ca este independenta politic.

Pe de alta parte, nu avem inca nicio decizie privind candidatul la Primaria Capitalei, desi era asteptata una la finalul sedintei de astazi.

Stim pe surse ca toate optiunile sunt pe masa, inclusiv ca cele doua partide sa mearga cu un candidat separat la alegerile din 9 iunie.

De la PNL, candidatul masurat zilele acestea este Sebastian Burduja.