"Am și trădat și am fost și trădat. Ambele s-au întâmplat, ca în viață. Cine are o viață perfectă? Nu am niciun fel de dorință de răzbunare sau de revanșă. Mai degrabă am o dorință extraordinară de a construi și de a învăța exact din greșelile făcute în trecut. Sunt foarte sigur și am credință că România are un destin important, pozitiv și că acum este momentul să îl punem în practică", a declarat Ponta.