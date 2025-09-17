Moderator: Domnul GabrieL Liiceanu a scris un articol intitulat "Oare poate fi clonat Ilie Bolojan?". V-a comparat acolo cu Moise din Biblie. Vă regăsiți în această comparație? Vă considerați un Moise al poporului român?
Ilie Bolojan: Este forma pe care domnul Liiceanu a găsit-o. A scris un articol. Încerc să-mi fac datoria acolo unde sunt, așa cum am făcut și la Primăria Oradea și la Consiliul Județean Bihor. Nu descrierea este importantă, ci ceea ce face fiecare dintre noi.
Bolojan, răspuns arogant la oda pe care i-a închinat-o Liiceanu: ce spune premierul, comparat cu Moise, de scriitor
Reacție arogantă din partea lui Ilie Bolojan după ce Gabriel Liiceanu l-a comparat cu Moise! În loc să condamne demersul filozofului și să spună că a fost o comparație nepotrivită, premierul a spus doar că își face datoria la fel cum făcea când era în Oradea.
