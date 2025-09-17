Moderator: Domnul GabrieL Liiceanu a scris un articol intitulat "Oare poate fi clonat Ilie Bolojan?". V-a comparat acolo cu Moise din Biblie. Vă regăsiți în această comparație? Vă considerați un Moise al poporului român?



Ilie Bolojan: Este forma pe care domnul Liiceanu a găsit-o. A scris un articol. Încerc să-mi fac datoria acolo unde sunt, așa cum am făcut și la Primăria Oradea și la Consiliul Județean Bihor. Nu descrierea este importantă, ci ceea ce face fiecare dintre noi.