Bolojan, răspuns arogant la oda pe care i-a închinat-o Liiceanu: ce spune premierul, comparat cu Moise, de scriitor

Reacție arogantă din partea lui Ilie Bolojan după ce Gabriel Liiceanu l-a comparat cu Moise! În loc să condamne demersul filozofului și să spună că a fost o comparație nepotrivită, premierul a spus doar că își face datoria la fel cum făcea când era în Oradea. 

Moderator: Domnul GabrieL Liiceanu a scris un articol intitulat "Oare poate fi clonat Ilie Bolojan?". V-a comparat acolo cu Moise din Biblie. Vă regăsiți în această comparație? Vă considerați un Moise al poporului român?

Ilie Bolojan: Este forma pe care domnul Liiceanu a găsit-o. A scris un articol. Încerc să-mi fac datoria acolo unde sunt, așa cum am făcut și la Primăria Oradea și la Consiliul Județean Bihor. Nu descrierea este importantă, ci ceea ce face fiecare dintre noi.