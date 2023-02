Vineri, 24 februarie, câteva eva sute de ucraineni au manifestat pe bulevardul Aviatorilor din București, apoi în fața Ambasadelor Ucrainei și Rusiei, la împlinirea unui an de la începutul războiului.

Refugiații, printre care și mulți copii, au protestat față de conflictul armat declanșat de Vladimir Putin și au cerut încetarea ostilităților.

La manifestare a participat și regizorul Bobby Păunescu.

"Eu mi-am permis să mă duc la mitingul care a marcat un an de la invadarea Ucrainei, în fața Ambasadei din București. Erau acolo și niște doamne și niște copii, plângeau că tații lor luptă împotriva rușilor, Pentru că m-am dus acolo, eram cu domnul Mărieș, președintele Asociației Revoluționarilor din 21 decembrie 1989, nici nu vă imaginați câte presiuni, câte amenințări de toate felurile am primit in cele 3-4 zile care s-au scurs de la acest eveniment și încă primesc", a povestit Bobby Păunescu.