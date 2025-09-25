Omul de afaceri Gigi Becali, care s-a folosit de George Simion pentru a ajunge în Parlament, se gudură pe lângă Călin Georgescu și îl apără la televiziunea fugarului Sebastian Ghiță cu scopul de-a rupe AUR și să pună capăt suveranismului.

"Ma, Georgescu e patriot. Ma, Georgescu nu vorbeste de suveranism, dar n-are apucaturile pe care le are omul asta. Georgescu cat de cat spune ca vrea sa faca si vrea sa faca, pe cand in partea cealalta nici nu vreau sa spun... Georgescu nu e mincinos, nu e fals. Daca ramane fenomenul AUR, adica Simion, ma voi alia cu Calin Georgescu eu", a declarat Becali.

Declarațiile lui Gigi Becali de acum contrazic spusele de la începutul anului. Atunci, omul de afaceri îl voia eliminat din cursa pentru Cotroceni cu orice preț.

"Abia astept sa scapamam de omul asta. Noi nu am avut presedinti de alte religii, cum a fost Iohannis, dar noi n-am avut presedinte demonizat. Am spus n-are candidat AUR, candidez eu. Macar ca sa-l dau in jos pe Calin Georgescu si macar ca, dupa aia, vedem", afirma Becali in februarie 2025.

La fel de disperat este si Victor Ponta. Manevrele lui murdare se concentrează pe ruperea PSD, spre deosebire de Becali care încearcă în zadar sa rupă AUR. Ponta dă semnale că ar vrea șefia PSD și amenință că își face partid alternativă cu oameni de la PSD și AUR, dacă nu reușește să pună mâna pe formațiunea social-democraților.

De altfel, Victor Ponta plănuia încă din primăvară să înființeze un partid politic cu Gigi Becali și să pună monopol pe țară.

"Pe mine m-au dat afara din PSD. Acum suntem doi independeti si mai glumeam odata, asa, ca daca noi doi astia independenti facem un partid luam 20% imediat", afirmat Ponta in martie 2025.

La fel ca și Gigi Becali, și Victor Ponta s-a folosit de imaginea candidatului interzis de sistem. În campania electorală pentru prezidențiale, Victor Ponta poza în suveranist și se gudura pe lângă Georgescu, deși nu era băgat în seamă de acesta. Totul, pentru a fura din voturile suveraniștilor.

Atât Victor Ponta, cât și Gigi Becali au fost contactați pentru un punct de vedere. În timp ce patronul FCSB a răspuns la un subiect total diferit, Victor Ponta a negat informațiile și spus că sunt sunt dar zvonuri lansate de jurnaliști.