"Banul, ochiul dracului." Victor Ponta, consilierul onorific al premierului Ciolacu, a făcut primul milion de euro

În acte, transparent, Vp Projects Advisers S.R.L., firma fostului premier al României Victor Ponta, a avut o cifră de afaceri pe anii 2021 și 2022 în valoare de circa 1,3 milioane de euro, potrivit datelor publice de la Registrul Comerțului. Profitul net al firmei se ridică la peste 1 milion de euro.

Fostul premier susține însă că nu a avut și nu are afaceri cu nicio instituție publică sau companie cu capital de stat din România.

Reamintim că Victor Ponta a fost numit, recent, într-un post de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial la 18 august 2023, dată la care devine oficială și produce efecte.

Potrivit legii din România, consilierii onorifici nu sunt obligați să-și depună declarațiile de avere sau de interese, ei nefiind plătiți din bani publici. Cu toate acestea, consilierii onorifici beneficiază sau ar putea beneficia de multe alte avantaje. În cazul său, avantajele pot fi văzute în suprapunerea obiectului de activitate al postului său de consilier onorific cu cel al firmei sale.

La guvern, Ponta deține funcția de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relațiilor economice internaționale. La firmă, se ocupă cu același lucru.

Codul CAEN al firmei VP Projects Advisers SRL este 7022, și anume "activități de consultanță pentru afaceri și management".

În urmă cu un an, Ponta recunoștea că oferă consultanță pentru afaceri.

“Dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, spunea, la acea vreme, Ponta.

Întrebat, aseară, după numirea sa în funcția de consilier onorific la Palatul Victoria, despre existența unui posibil conflict de interese, Victor Ponta a declarat că nu are beneficii materiale de la Guvern.

“Nu câștig bani din consilier onorific la nimeni. Și nu lucrez și nu am lucrat cu nicio instituție publică din România sau cu o companie cu capital integral sau parțial de stat. Este de interes public dacă aș avea vreun contract cu o instituție publică sau companie de stat, sau dacă aș avea o funcție publică prin care primesc bani publici. Precizez clar că nu - nu am și nu am avut”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta, despre cetățenia sârbă: Sunt cetățean român, dar Serbia e o țară pe care o iubesc

În ianuarie 2028, Victor Ponta a primit cetățenia sârbă, după cum relata presa din statul vecin. La acea vreme, ziarul Blic nota despre fostul premier român că este unul dintre parlamentarii români care susține aderarea Serbiei la UE, dar și un apropiat al președintelui sârb, Aleksandar Vucic.

Publicația sârbă amintea că Ponta a ținut și un discurs în Parlamentul de la Belgrad, ocazie cu care a apreciat că Serbia este cel mai bun vecin al României.

"Eu sunt consilier onorific al președintelui Vucic din 2016 și susțin parteneriatul între Serbia și România și integrarea Serbiei în UE. Am primit, ca și alte persoane, această calitate onorifică și onorantă", spunea, atunci, Victor Ponta, încercând să domolească rumoarea de pe scena politică din România.

”Sunt cetățean român, familia mea trăiește aici, aș vrea să trăiască aici, dar Serbia e o țară pe care o iubesc, cu un președinte pe care îl ajut cât pot de mult”, mai spunea Ponta.

A jurat cetăţeanul sârb Victor Ponta credință regimului de la Belgrad?

Ne întoarcem puțin în timp, în 2018, în momentul în care publicațiile titrau, cu litere de-o șchioapă, că Victor Ponta, fost prim ministru al României, va primi și pașaport sârbesc.

Într-un amplu material, jurnaliștii de la Evenimentul Zilei tratau subiectul cetățeniei și notau că Victor Ponta este cetăţean sârb cu drepturi depline, și nu onorific.

Potrivit jurnaliștilor, Blic, ziarul de la Belgrad, nu pomenea nimic despre o cetăţenie onorifică. Din surse diplomatice, EVZ a aflat că, în realitate, Victor Ponta ar fi primit cetăţenia sârbă deplină.

Diferenţa dintre cele două este foarte mare: în vreme ce prima este un titlu oferit de o ţară unui cetăţean străin în semn de recunoaştere a serviciilor aduse respectivei naţiuni, cetăţenia deplină oferă beneficiarului toate drepturile, inclusiv pe cel de a alege, de a fi ales şi de a ocupa o demnitate publică.

În plus, pentru a dobândi cetăţenia unui stat este nevoie ca pretendentul să depună un jurământ de credinţă faţă de acesta.

Mai mult, potrivit Legii Cetăţeniei a Republicii Serbia, publicată în Monitorul Oficial de la Belgrad, nr. 135/04, aceasta se poate obţine prin naştere pe teritoriul ţării, descendenţă, în conformitate cu tratatele internaţionale sau la cerere. Cum nu i se cunoaşte o descendenţă sârbă, cum s-a născut la Bucureşti şi nici nu face obiectul vreunor tratate internaţionale, rezultă conform Articolului 22 al legii că fostul prim-ministru român a trebuit să depună o cerere.

Victor Ponta: Sunt şi cetăţean sârb. Legal, pot candida acolo, nu mi-a trecut prin cap...

Interesant este că, într-un interviu acordat câțiva ani mai târziu lui Ion Cristoiu, Victor Ponta a explicat și felul în care a dobândit cetățenia sârbă și și-a dat seama, brusc, că, legal, poate candida acolo.

„Ţin foarte mult şi îl apreciez foarte mult pe domnul Vucic, preşedintele Serbiei. Eu cred că Serbia e o ţară foarte prietenă cu România. Sunt şi cetăţean sârb. Legal, pot candida acolo, nu mi-a trecut prin cap. Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, domnul Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor. Cine merge la Belgrad, acolo e râul Sava, unde Iancu de Hunedoara l-a fugărit pe Mahomed Cuceritorul, şi a fost într-o situaţie absolut critică. Noi i-am ajutat fundamental prin faptul că am deschis barajul de la Porţile de Fier, s-au inundat nişte terenuri, sate în România, dar nu s-a inundat Belgradul. Eu m-am gândit că după datoria morală pe care o avem la sârbi pentru că am lăsat NATO să-i bombardeze de la Timişoara, ar fi trebuit să-I ajutăm. Şi i-am ajutat. Şi atunci când dl. Vucic a devenit preşedinte a propus Guvernului şi Parlamentului – nu doar eu, au fost mai mulţe personalităţi – m-a pus pe acea listă, cineva care a făcut ceva bun pentru Serbia”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta, legături trainice cu alți demnitari străini

Ponta: Sigur că mai păstrez legătura cu Erdogan. Eu păstrez legătura cu absolut toată lumea

În același interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, Victor Ponta vorbea și despre relația sa cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

„În 2015, când m-am operat, am fost în Turcia. (…) A fost şi medicul din România acolo. L-am luat special pentru că şi era medic militar şi, culmea, era şi medicul care a operat-o pe dna Kovesi. I-am spus: sper că pe tine nu te arestează Kovesi dacă vii să mă operezi, că pe alt medic îl băga în puşcărie. Dar fiind acelaşi medic care a operat-o şi pe doamna Kovesi, l-am luat cu mine la Istanbul. Când m-am urcat în acelaşi avion cu Erdogan erau Jocurile olimpice europene, la Baku, dacă nu mă înşel. Sigur că mai păstrez legătura cu el. Eu păstrez legătura cu absolut toată lumea (…) Nu sunt pregătit să fac consultanţă politică. Îmi spun părerea când sunt întrebat”, spunea Ponta.

Victor Ponta a cultivat bune relații cu actualul președinte al Turciei încă de pe vremea când era prim-ministru. În iunie 2015, Ponta s-a operat la genunchi la o clinică privată din Turcia, care ar aparține chiar familiei președintelui turc, o decizie care stârnit controverse în țară.

Ziarul Adevărul nota că vizita medicală efectuată în Turcia de către premierul Victor Ponta a survenit la doar 3 zile de la deplasarea la Baku, când a asistat, alături de preşedintele rus, Vladimir Putin, şi de cel turc, Racep Erdogan, la deshiderea jocurilor europene, boicotate de liderii europeni ai statelor membre ale Uniuniii Europene. Potrivit unor surse diplomatice, premierul Victor Ponta s-ar fi întors din Azerbaidjan cu aeronava preşedintelui Turciei, Racep Erdogan.

Relația cu președintele rus Vladimir Putin

Victor Ponta apărea, în anul 2015, și în imediata apropiere a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la ceremonia organizată la deschiderea Jocurilor Europene de la Baku.

Dintre toți liderii politici europeni, la festivitățile din Azerbaidjan s-au afișat numai președintele Rusiei, Vladimir Putin, Alexandr Lukasenko, președintele Belarusului, și Recep Erdogan, președintele Turciei. Liderii UE au boicotat atunci ceremonia, iar liderii politici din România au criticat prezența lui Victor Ponta la ceremonia din Azerbaidjan.

Anterior, în februarie 2014 Victor Ponta publica pe pagina sa de Facebook o fotografie care îl înfățișa alături Vladimir Putin la un dineu cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Soci. Imaginea a fost ștearsă ulterior de pe pagina sa de Facebook.

Mărirea și decăderea lui Victor Ponta: de la președintele PSD, la sfătuitor al extremistului George Simion

Fost președinte al PSD din 2010 și până în 2015 și copreședinte al USL alături de Crin Antonescu, Victor Ponta a fost premier al României din mai 2012 și până în noiembrie 2015, când a demisionat la presiunea străzii, în urma tragediei din Colectiv.

Ponta a fost exclus din PSD în iunie 2017, după ce partidul condus atunci de Liviu Dragnea i-a retras sprijinul politic premierului de atunci Sorin Grindeanu, care a refuzat să demisioneze și l-a numit pe Ponta șef al Secretariatului General al Guvernului.

După alegerile parlamentare din 2020, când ProRomânia nu a mai reușit să intre în Parlament, Victor Ponta s-a retras din politică. În ianuarie 2021 și-a deschis o firmă de consultanță economică. Printre cei consiliați se află și partidul extremist al lui George Simion, AUR.