Parlamentarii vor să afle dacă în seara de 9 aprilie, atunci când a fost evacuată unitatea spitalicească s-au respectat toate regulile și dacă nu au avut loc abuzuri asupra demnității umane. Spitalul Foișor a fost evacuat după ce a fost declarat spital covid, iar toți pacienții intrenați în acea zi au trebuit transferați la alte spitale.

Radu Oprea, senator PSD, spune că cei care au decis mutarea pacienților trebuie să răspundă. „Ideea de a fi aproape foarte multă lume putea să îi pună într-un foarte mare risc. Cei care au decis și au făcut ca aceste lucruri să fie posibile trebuie să răspundă. Acum, comisia de anchetă trebuie să se desfășoare în cadrul Senatului României”, spune Oprea.



Radu Mihail, senator USR, spune că în celebrul caz Colectiv cei de la PSD nu au cerut nicio comisie parlamentară de anchetă.

„Se pare că în sufletul fiecărui parlamentar PSD trăiește un mic procuror comunist. Care vrea să cerceterze. Toate astea, desigur, dacă e un lucru care convine și numai dacă este vorba de un opnonet politic. Nu îmi aduc aminte ca PSD sa fi făcut o comisie de anchetă în cazul Colectiv. Nu imi aduc aminte să îi fi interesat cum a acționat Bănicioiu. A vrut cumva PSD comisie de anchetă parlamentară în cazul Maternității Giulești? Noi nu facem parte din puterea judecătorească și nu ne putem subtitui procedurii de cercetare penală. Nu putem face o anchetă. Dacă au fost încălcări ale legii e datoria Parchetului să spună dacă legea a fost încălcată și de către cine. Am putea ține Parlamentul într-un șir nesfârșit de anchete despre abuzurile făcute de PSD. USR PLUS se pronunță pentru depolitizare funcțiilor din sănătate, ceea ce deranjează”, spune Radu Mihail.



Diana Șoșoacă, fost senator AUR spune că Raed Arafat a fost pus deja în culpă de decizii definitive ale justiției. „După logica USR PLUS, Constituția României trebuie încălcată. Oamenii mor din cauza unor dispoziții pe care le dau chiar oamenii puși în funcțiile ministeriale. Problema este ca Raed Arafat a fost deja pus în culpă de decizii definitive ale justiției. Presupun că acum o să scancționați tot partidul AUR pentru că și-au permis să aibă cam același discurs pe care l-am avut eu în discuțiile mele. E o demagogie ieftină”, a încheiat senatoarea.