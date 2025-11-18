„Am avut niște propuneri decente din partea opoziției, profesioniști, atât la Radiodifuziune, cum e doamna Maria Țoghină, cum și la TVR, domnul Titi Dincă. Nu se respectă algoritmul politic, ponderea parlamentară nu este respectată, votul românilor nu este respectat, e fără precedent în acești 35 de ani, din 500 de funcții importante de putere în statul român, ei le dețin, le controlează pe toate și mai vor pace socială, mai vor reconciliere, mai vor să existe dialog. Care este dialogul când la aceeași pondere în 2020 pentru opoziție se dădeau trei locuri din opt opoziției parlamentare, astăzi nici AUR, nici SOS, nici POT nu își primesc locurile cuvenite, pentru că așa scrie în Constituție. Se încalcă statul de drept!”, a spus George Simion.

Simion a anunțat că AUR a depus plângere penală pentru abuz în serviciu și va sesiza Curtea Constituțională, acuzând un „precedent periculos și profund nedemocratic”.

Președintele AUR a afirmat că puterea a încalcat voit legislația și cutuma parlamentară doar pentru a elimina opoziția suveranistă din instituțiile de presă ale statului, confiscând în mod abuziv toate pozițiile-cheie.

„Noi am înaintat această plângere pentru abuz în serviciu. Urmăm toate căile legale, acționăm la Curtea Constituțională. Nu vom tolera aceste încălcări. Era o chestiune de cutumă, era o chestiune democratică, de fiecare dată se respecta legea. Acum nu se mai respectă această lege, pentru că opiniile suveraniste nu au dreptul să existe în statul român și în instituțiile statului român, unde contribuie și cei suveraniști, și cei care nu împărtășesc suveranismul”, a mai spus George Simion, președintele AUR.