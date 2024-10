"Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, presedintele Senatului, Kelemen Hunor, presedintele UDMR, dna Lasconi, presedintele USR, precum si cu acceptul celorlati de pe lista actuala a prezidentialelor sistemului au complotat, la solicitarea statului Israel, si SUA, precum si Ursula von der Leyen si Roberta Metsola, pentru ca Diana Ivanovici Sosoaca sa nu candideze la functia de presedinte al Romaniei.

Pentru acest lucru au fost folosite persoane folosite de SRI si SIE, Mossad si alte servicii secrete din Europa, astfel incat sa se initieze o actiune impotriva mea si sa se actioneze la nivelul Curtii Constitutionale, care nu e instanta judecatoreasca", a transmis, joi, liderul SOS.

Mai mult decat atat, Diana Sosoaca sustine ca, prin actiunile facute, cei 5 judecatori constitutionali - "in complicitate cu ceilalti oameni politici - in principal cei care i-au numit in aceasta functie", au ajuns sa incale Constitutia si "sa dea o veritabila lovitura de stat Romaniei".

"In acest moment ne-am intors in anii 1950, cand exista delictul de opinie", acuza politicianul, precizand ca "pe acest motiv al delictului de opinie intotdeuna, in anii 50, erau bagati in puscarie, li se inchidea gura tuturor oamenilor politici, tuturor presedintilor de partid, tuturor preotilor, tuturor celor care militau - inclusiv celor care au facut parte din Miscarea Legionara si asa s-a scurs istoria".