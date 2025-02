"Dl Andrușceac e un fost deputat AUR. Domnia sa inteleg ca e foarte frustrat pentru ca nu a primit sprijinul pentru un post caldut la ASF si inteleg ca dl fost deputat e suparat acum. Culmea, domnia sa chiar a blocat numirea la ASF a unui specialist pe care l-am sustinut si dl andrusceac a reusit sa blocheze cu brio acest specialist.

Dl Andrusceac va fi exclus cat mai repede din rândurile noastre. Exista un vot statutar prin care am decis ca vom sprijini candidatura dl Calin Georgescu la prezidențiale. In ceea ce-l priveste pe colegul nostru, dl Gigi Becali, domnia sa are propriile sale opinii, păreri. Exista si la PSD si PNL aceasta dorinta de a rupe unitatea Aliantei pentru Uniunea Romanilor", a declarat deputatul AUR, Dan Tanasă, la Realitatea PLUS.