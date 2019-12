Andrei Caramitru dezlănțuit! "Marea regrupare a sistemului!"

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, s-a dezlănțuit la adresa celor de la PNL, după ce aceștia au primit în partid doi deputați PSD. Caramitru amintește de hotărârea oficială a conducerii PNL de a nu primi traseiști în partid și arată că prin aceste mutări, de fapt, sistemul se regrupează.

”Marea regrupare a sistemului E foarte simplu ce se întâmpla. PNL și PSD se ranforseaza, capturând partidele mici:

- ALDE și o parte din ProRo (Daniel Constantin) plus câțiva din PSD merg la PNL (deputații se muta zilnic acum de la PSD spre PNL). O sa vedem in curând și multi primari PSD, ALDE care merg la PNL

- o parte din ProRo va merge in PSD (Tudose și alții).