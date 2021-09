„Eu am transmis către Camera Deputaţilor solicitarea liderului grupului USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, de a convoca un BPR în care să convocăm plenul pentru dezbatere şi vot, dar încă nu am un răspuns”, a declarat Anca Dragu.

Referitor la greva parlamentară anunţată luni de senatorul AUR, Sorin Lavric, Anca Dragu a spus: „AUR a anunţat încă de săptămâna trecută că sunt în grevă parlamentară, pentru că solicitarea dumnealor de a intra la dezbatere şi vot moţiunea de cenzură nu a fost aprobată”.