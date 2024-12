"In acest moment, haosul este creat de faptul ca presedintele Klaus Iohannis inca se afla inca in fruntea Romaniei si ar vrea sa se mai afle si dupa 21 decembrie. Asadar, gestul de astazi al PSD nu este doar o recunoasterea a faptului ca in sfarsit au inteles ce le-a transmis poporul, dar dincolo de acest lucru este un sah-mat dat lui Iohannis, dar si PNL, USR, care au sustinut-o pe Elena Lasconi si isi doreau sa mearga pe aceasta linie globalista cu Nicusor Dan pentru ca Ilie Bolojan a spus ca dupa 21 decembrie mandatul lui Iohannis este ilegitim, discutabil, dar ca pentru stabilitate s-a luat aceasta decizie, iar ieri USR a venit foarte clar cu cererea catre Iohanis sa isi dea demisia dupa 21 decembrie.

Orice majoritate, chiar daca va forma un guvern si va fi votat de PSD, nu vad cum ar putea sa accepte desemnarea unui premier de catre Iohannis dupa data de 21 decembrie cand ambele partide, USR si PNL au spous ca Iohannis nu mai are legitimitate.

Orice guvern va fi mandatat de Iohannis de pe 21 decembrie nu va avea legitimitate si va putea fi contestata in instanta constituirea lui.

Din punctul meu de vederea, este un moment de resetare a intregii scene politice, un joc inteligent pe care Marcel Ciolacu il face. A inteles in sfarsit ca Donald Trump va conduce lumea si nu mai pot fi împotriva valului suveranist.

Ar trebui resetata si scena politica din punct de vedere al alegerilor parlamentare. Ar fi trebuit anulate si alegerile parlamentare pentru ca ele in acest moment nu respecta sub nicio forma vointa poporului roman. Ar trebui reluat absolut tot, da, alegerile prezidențiale probabil de la turul 2.

Este si al doilea pas, cel mai important, de aruncare a lui Iohannis peste bord dupa 21 decembrie.

Atat Ilie Bolojan, cat si Elena Lasconi reprezinta curentul globalist, disperarea globalista si a grupului Soros de a pastra conducerea in Romania, cred ca vor incerca sa faca o majoritate, dar nu vor reusi pentru ca daca un asemenea guvern va fi mandatat de Klaus Iohannis nu cred ca romanii o sa mai taca", spune jurnalista Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.