„Rareș Bogadan este cel la care s-a referit Hellvig. Toată lumea se întreabă ce s-a intamplat. Care să fie semnalul pe care Hellvig vrea să îl dea. Hellvig a spus că a fost SRI este singurul serviciu secret care a desecretizat dosarele foștilor colaboratori. Acesta a mai spus că va continua să desecretizeze dosare de după 1989. Asta înseamnă că am putea vedea dosare precum 10 august, mineriadele. Fie că le place sau nu unora, consider că discursul șefului SRI Eduard Helvig este spectaculos și da niște semnale extrem de importante pentru cine are urechi să audă! Faptul că presă îl tratează marginal arată de fapt cât de tare a deranjat ieri cu ce a spus. Am fost și voi rămâne unul din cei mai mari critici ai practicilor serviciilor secrete de dinainte și după 1989 dar nu pot să nu aloc azi un spațiu important analizei acestui discurs. Că de obicei, unii au plecat după fenta și s-au dus pe extremism și naționalism. Și după cei despre care Helvig spune că sunt în spatele unor personaje sau roiesc în jurul companiilor de stat. Noi am spus asta aproape săptămânal. Nimic nou. Sunt însă alte mesaje pe care în această seară vreau să le decriptăm împreună și să înțelegem cum și pentru cine se așează apele în perspectiva lui 2024. Personal, cred că există o legătură între mesajul președintelui Iohannis cu toleranță zero la plagiat și mesajele date ieri de șeful SRI. Numărul celor care nu dorm liniștiți a crescut în numai două zile fabulos. Pentru că personaje importante care de ani buni fac și desfac în politică românească, în afaceri, în justiție au a se teme. Li se pregătește ceva. Pare că președintele Iohannis nu mai are nimic de pierdut și a dat drumu’ la “câini”. Scapă cine poate!