Moderator: Spune-mi, care e primul lucru pe care îl vei face după ce vei ajunge primar general a Capitalei?

Anca Alexandrescu: Audit. Bineînțeles, vei scoate la suprafață toată corupția.

Moderator: Și eu ziceam că beau o șampanie.

Anca Alexandrescu: Nu. Eu nu beau.

Moderator: Nu trebuie să bei, vorba bine, îți pui un par de șampanie. Adică tu faci audit.

Anca Alexandrescu: Dar să știi că nu-i de sărbătorit. Pentru că e foarte mult de muncă. Și va fi foarte greu.

Moderator: Și, mai departe ce se va întâmpla?

Anca Alexandrescu: Păi, teoretic ar trebui să fie alegere anticipate, dar mi-e greu să cred că președintele va dizolva Parlamentul.

Eu, dacă mă întrebi, acum ies din haina de candidat, eu nu cred că Nicușor Dan va termina mandatul.