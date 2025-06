Legat de poziția USR, jurnalista a precizat că formațiunea condusă de Kelemen Hunor a avut un rol de echilibru.



"De la momentul, din noiembrie, de când s-au anulat alegerile și până acum, atât la Ministerul de Finanțe, ministrul de Finanțe UMR a avut un rol de echilibru, cât și Kelemen Hunor, a avut mintea limpede. Este unul dintre liderii care are întotdeauna mintea limpede.



Nu știu ce joc face USR-ul. Ceea ce pot să vă spun este că Nicușor Dan a cerut ministerul de Externe și Ministerul Apărării să fie la USR, pentru că sunt ministerele cu care președintele interacționează cel mai mult și de care are nevoie. În rest, pretențiile USR se duceau către Ministerul Justiției și către cel al Sănătății, lucruri pe care nu au reușit să le obțină.



Din acest motiv, USR-ul fiind partidul care întotdeauna a fost pe distrugere, nu pe construcție, asta face acum - încearcă să distrugă orice fel de înțelegere care nu le servește lor - unor grupuri de interese din interiorul partidului. Toată lumea vorbește despre schimbarea clasei politice, dar ei vor să vină mai departe cu un Drulă, cu un Vlad Voiculescu, personaje care nu au ce să caute în această discuție", a declarat Anca Alexandrescu într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.