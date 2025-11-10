"Mi-a spus fiica mea că de câteva zile în cartierul unde locuiesc, tot stau niște mașini cu cineva care stă cu motorul pornit și nu face absolut nimic. Aseară în cartier la mine a fost un incident cu un domn cu astfel de mașină. Avem numărul de la mașină.

Eu eram în baie, am auzit că s-a strigat pe stradă, au ieșit vecinii mei. L-au întrebat pe domn ce face, pentru că stătea în fața unei case care nu era locuită. Domnul respectiv mi-a amenințat vecinii că îi împușcă.

Au ieșit doi vecini, au avut prezența de spirit și au făcut fotografie la mașină. Astăzi le-au depus plângere penală la poliție. Mi-au scris vecinii separat că domnul era orientat cu mașina către casa mea și urmărea intrarea casei mele", a declarat Anca Alexandrescu, candidat independent la Primăria Capitalei.