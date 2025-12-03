Anca Alexandrescu: E foarte clar că a fost o presiune uriașă din afara țării. Nu am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere pentru că o schimbare în România ar fi dat totul unei schimbări în întreaga Europă.

Știți foarte bine că existau temeri inclusiv în Germania vizavi de ce se întâmplă, în Franța pentru că valul așa-zis extremis, cum îl definesc ei, dar suveranist - cum îl numim noi, a crescut peste tot din cauza situației dramatice în care se află toate țările din Europa, din cauza situației economice.

Ion Cristoiu: Cum vă explicați faptul că Nicușor Dan, la fiecare intervenție publică spune că ne va spune adevărul (legat de anularea alegerilor - n.r.)? Cum vă explicați? Dar răspundeți ca jurnalist.

Anca Alexandrescu: Cred că pur și simplu ăsta este discursul pe care i-l dă Sistemul care l-a făcut președinte.