"Foarte important, e foarte important să vă spun acest lucru. Autoritatea Electorală Permanentă, deci Guvernul va aloca prin rectificarea bugetară din septembrie 2025 mai mulți bani pentru rambursarea cheltuielilor electorale, decât pentru Educație.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG, AEP primește în plus 169 de milioane de lei pentru decontarea cheltuielii partidelor din campania pentru alegerile prezidențiale din acest an, în timp ce Ministerul Educației primește 140 de milioane.

Din ce 169 vreau să vă aduc aminte că vreo 20 de milioane se duc la Nicușor Dan. Deci ca să fie foarte clar, se duc bani la rectificare mai mulți la politicieni și la partide decât la Educație, ca să fie foarte clar", a declarat Anca Alexandrescu.