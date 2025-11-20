Anca Alexandrescu: Da. Deci nu răspunde nimeni pe niciun interior la conducere. Deci nimeni, nimeni, nimeni. Se pare că în Primăria Capitalei nu lucrează nimeni. Suntem aici de mai mult de jumătate de oră. Cred că suntem de aproape trei sferturi de oră.

Cetățean: Stăm aici, doamnă Anca, de 5 ani de zile.

Anca Alexandrescu: Da, doamna, dar stăm aici. Uite, eu nu plec de aici până când nu vine cineva.

Cetățean: Adică veneau, coborau cinci minute, ne mințeau și ne dădeau afară.

Cetățean: Vă mulțumim că stați...

Angajat primărie (prin telefon): Eu sunt într-o ședință cu ordinea publică, dar dumnealui este într-o delegație oficială. Înțeleg că domnul viceprimar Vighiciu este pe teren. Eu nu am calitatea, cu ce să...

Anca Alexandrescu: Cum adică n-aveți calitatea? Dacă nu este niciun... Păi, dumneavoastră, conform ierarhiei, dumneavoastră sunteți următoarea pe listă care poate să aibă un astfel de dialog.

Angajată primărie (prin telefon): Nu am competență pe acest subiect și eu nu pot decât să ...

Anca Alexandrescu: Dar pe ce aveți dumneavoastră competență, că sunteți la toate ședințele de Consiliu.

Angajată primărie (prin telefon): Păi, sunt, dar sunt pe alte competențe. Haideți să nu vorbim despre atribuțiile mele, cu tot respectul, că mi le cunosc, mi le cunosc foarte bine.

Anca Alexandrescu: Doamna Zamfir, sunt un cetățean al Bucureștiului. Ce ar trebui: să-mi fac programare? Cu cât timp înainte să vorbesc cu dumneavoastră? Uite, de exemplu, pe atribuțiile dumneavoastră.

Angajată primărie (prin telefon): Păi, nu, pe atribuțiile mele putem vorbi oricând.

Anca Alexandrescu: Perfect, acum.

Angajată primărie (prin telefon): Nu pot acum.

Anca Alexandrescu: De ce nu puteți acum?

Angajată primărie (prin telefon): Pentru că sunt în altă activitate.

Anca Alexandrescu: Și sunteți atât de ocupată de o oră încât nu puteți să coborâți să discutăm?

Angajată primărie (prin telefon): Nu. Nu.

Anca Alexandrescu: Nu. Nu. De ce nu? De ce nu așa?

Angajată primărie (prin telefon): Cu tot respectul...

Anca Alexandrescu: De ce, doamnă, de ce, doamnă, nu așa? Din ce bani sunteți dumneavoastră plătită?

Angajată primărie (prin telefon): Mulțumesc frumos.

Anca Alexandrescu: Doamnă, din ce bani sunteți dumneavoastră plătită?

Bărbat: Da. Am închis conversația, doamnă.

Anca Alexandrescu: Da, a închis conversația, doamna. Când am întrebat-o din ce bani este plătită, a închis conversația. După 8 decembrie, să știți că Poliția Locală va lucra doar pentru cetățean, nu împotriva lui. Vă garantez lucrul acesta. Nu. Lucrați în favoarea celor care conduc politica acestei primării. Asta faceți dumneavoastră. Îi păziți pe politicieni de cetățeni. Asta faceți. O zi bună vă doresc!