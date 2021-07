"Este un mare tâlc pe care o să îl deslușesc în septembrie, după 17, mai exact. Eu vă spun că sunt foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de performanța domnului Cîțu, dintre parlamentari și mai sunt foarte mulți oameni nemulțumiți că, poate e o chestiune de campanie electorală, în PNL este concurs de scos Drulă din Guvern. Și vă spun că, dacă iese Drulă, o să iasă și USR de la guvernare", a declarat deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS.

"Haideți să lăsăm să treacă această vară fierbinte și să ne aducem în toamnă aminte de tâlcul vorbelor mele. Eu am fost cât se poate de direct. Domnul Cîțu nu a fost ales de România. Eu am spus lucruri despre domnul Cîțu. Am fost primul, înainte să o spună oricine din USR PLUS. Eu am spus că domnului Cîțu i s-a umflat capul de la putere. Eu am spus că domnul Cîțu nu are capacitatea să se concentreze pe guvernare și asta s-a văzut pentru că a folosit aparatul guvernamental în campania electorală. Deci asta am spus cât se poate de clar fiind un lucru penal. Domnul Ghinea, care este șeful USR PLUS a spus foarte clar. Domnul Ghinea este cel care este strategul principal în zona de politică", a susținut deputatul, scrie realitateadebucuresti.net.

"Noi avem congres în septembrie, dar după cum vedeți competiția internă din USR PLUS este acerbă. Sunt zone pe viață și pe moarte și știu asta foarte bine, dar este mai decent în spațiul public. Și nu este în regulă ca un partid de la guvernare să aibă asemenea accente din partea unor miniștri. Noi am cerut decență, iar domnul Cîțu, repet, s-a folosit de aparatul guvernamental în campania electorală, ceea ce este o chestiune penală și dacă vă aduceți aminte, plângerea penală la DNA a depus-o comunitatea Declic, nu USR împotriva domnului Cîțu, deci societatea civilă. Vă spun că nu am discutat cu nimeni de la Declic și nu sunt în siajul nostru. (…) El a spus odată într-o alocuțiune foarte înflăcărată că a fost ales de poporul român. El a fost ales de parlamentari, printre care și eu. Și el în loc să facă reforme, face campanie internă folosind resursele guvernamentale, o chestiune penală. Eu nu voi vota sub nicio formă și voi folosi toată puterea și toate mijloacele parlamentare ca domnul Cîțu să nu fie premier. Dar e vorba despre mine. Nu e vorba despre USR PLUS", a concluzionat Ungureanu.



Cât despre o eventuală moțiune de cenzură inițiată de PSD împotriva Guvernului Cîțu, Emanuel Ungureanu a declarat că USR PLUS nu ar vota-o niciodată.