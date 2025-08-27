Alina Gorghiu vine cu explicații despre cele 5 pachete ale măsurilor de austeritate, după ce Moșteanu de la USR a dezvăluit planul lui Bolojan

Alina Gorghiu crede că măsurile vor trece mai ușor de CCR dacă sunt separate pe domenii

După ce ministrul USR Ionuț Moșteanu a dezvăluit planul guvernului Bolojan de a "sparge" în 5 bucăți pachetul măsurilor de austeritate, senatorul Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, a venit cu o serie de explicații.

Într-o postare pe facebook, Alina Gorghiu a explicat "ma simplu" ce a vrut să spună Ionuț Moșteanu prin faptul că se urmărește evitarea unui blocaj la Curtea Constituțională.
 
"Constituția, art. 114:
Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.
Constituția se referă la un proiect unitar, coerent, cu obiect determinat – nu o „tocăniță de legi” adunate într-un „pachet”.
 
Pe scurt: Nu putem arunca în aer un pachet atât de important de reforme fără să ne gândim la fiecare aspect care îl poate vulnerabiliza.
Da, asta trebuia discutat de la început. Dar e bine și acum," a scris Alina Gorghiu.
 
"Dacă asta înseamnă mai multe angajări de răspundere, fiecare cu garanția că va trece de controlul constituțional, atunci aceasta este calea de urmat. (...) Mai clar, CCR a confirmat și în 2023 că Guvernul își poate asuma răspunderea ori de câte ori e nevoie, dacă proiectul e unitar și urgența reală o justifică", a mai explicat senatorul liberal.
 