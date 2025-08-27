Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.

Constituția se referă la un proiect unitar, coerent, cu obiect determinat – nu o „tocăniță de legi” adunate într-un „pachet”.

Pe scurt: Nu putem arunca în aer un pachet atât de important de reforme fără să ne gândim la fiecare aspect care îl poate vulnerabiliza.