Într-o postare pe facebook, Alina Gorghiu a explicat "ma simplu" ce a vrut să spună Ionuț Moșteanu prin faptul că se urmărește evitarea unui blocaj la Curtea Constituțională.
"Constituția, art. 114:
Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.
Constituția se referă la un proiect unitar, coerent, cu obiect determinat – nu o „tocăniță de legi” adunate într-un „pachet”.
(...)
Pe scurt: Nu putem arunca în aer un pachet atât de important de reforme fără să ne gândim la fiecare aspect care îl poate vulnerabiliza.
Da, asta trebuia discutat de la început. Dar e bine și acum," a scris Alina Gorghiu.
"Dacă asta înseamnă mai multe angajări de răspundere, fiecare cu garanția că va trece de controlul constituțional, atunci aceasta este calea de urmat. (...) Mai clar, CCR a confirmat și în 2023 că Guvernul își poate asuma răspunderea ori de câte ori e nevoie, dacă proiectul e unitar și urgența reală o justifică", a mai explicat senatorul liberal.