Alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2024 au loc în trei duminici consecutive: 24 noiembrie - primul tur al alegerilor prezidenţiale; 1 decembrie - alegerile parlamentare; 8 decembrie - al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.



Alegerile prezidenţiale din România se desfăşoară la 24 noiembrie 2024 (primul tur) şi 8 decembrie (al doilea tur), în baza următoarelor acte:



* Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui Românie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

* Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2024 şi a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2024;

* Hotărârea de Guvern nr. 755 din 4 iulie 2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2024;

* Hotărârea nr. 1061/2024 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2024."

Procesul electoral şi perioada electorală

Procesul electoral reprezintă totalitatea acţiunilor şi evenimentelor întreprinse de candidaţi, autorităţile centrale sau locale etc., în perioada electorală.



Perioada electorală este acea perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţa publicului a datei alegerilor şi data publicării rezultatelor finale în Monitorul Oficial.

Conform calendarului alegerilor stabilit prin Hotărârea nr. 1061/2024 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2024, perioada electorală a început la 10 septembrie 2024 şi se va încheia după data de 12 decembrie, odată cu publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial.

Perioada de precampanie (10 septembrie - 25 octombrie)

Până la 15 septembrie, partidele care doresc să candideze în alianţă trebuie să depună la la Biroul Electoral Central protocolul de constituire a alianţei electorale respective.



19 septembrie este termenul până la care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi Ministerul Afacerilor Externe comunică Biroului Electoral Central numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral.

Alegătorii români care doresc să voteze în străinătate se pot înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul formularului online, aflat pe site-ul AEP, până pe 24 septembrie.



Data limită pentru depunerea candidaturilor la Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidenţiale este 5 octombrie.



Până la 6 octombrie, Biroul Electoral Central trebuie să trimită către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii declaraţiile pe propria răspundere ale candidaţilor care arată că aceştia au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securităţii sau de colaboratori ai acesteia.

Până la 9 octombrie, primarii aduc la cunoştinţa publicului locurile speciale pentru afişajul electoral. Până la aceeaşi dată, Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor înregistraţi. Declaraţiile pot fi consultate pe pagina de internet a BEC.



Alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate se pot înregistra ca alegători prin corespondenţă, prin înscrierea în formularului online aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, până la data de 10 octombrie 2024.

Campania electorală

Campania electorală începe la 25 octombrie şi se încheie pe 23 noiembrie, ora 7.00.



Până la 25 octombrie, primarii, cu sprijinul prefecţilor şi a Autorităţii Electorale Permanente, aduc la cunoştinţa publicului delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi a sediilor acestora.



6 noiembrie este data până la care Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, sediile secţiilor de votare din străinătate.



La 9 noiembrie, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" imprimă buletinele de vot, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A realizează timbrele autocolante, iar Regia Autonomă "Monetăria Statului" ştampilele cu menţiunea "VOTAT".

Votul în străinătate

Votarea în străinătate are loc pe parcursul a două zile: 22 noiembrie (orele 12.00 - 21.00); 23 noiembrie (orele 7.00 - 21.00).



Votarea în ţară începe pe 24 noiembrie 2024, ora 7.00, şi se încheie la ora 21.00. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare, pentru a intra în localul de vot, pot să îşi exercite dreptul de vot până la ora 23.59.

Contestaţii şi publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial

În termen de 24 de ore de la data votării, până cel târziu la 25 noiembrie 2024, Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă trebuie să înainteze către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a procesului-verbal privind rezultatele votului prin corespondenţă. Până la 26 noiembrie, Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate predă către Biroul Electoral Central un exemplar original al proceselor-verbale privind rezultatele votului prin corespondenţă.



În termen de 3 zile de la încheierea votării, până cel târziu la 26 noiembrie, ora 24.00, candidaţii care au participat la alegeri pot formula cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală. Cererea se adresează Curţii Constituţionale şi trebuie să fie temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază.



La 27 noiembrie se publică pe site-ul Biroului Electoral Central procesele verbale privind rezultatele votului prin corespondenţă.



La 28 noiembrie, Biroul Electoral Central trimite la Curtea Constituţională procesul verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare şi centralizare a rezultatelor votării, întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare.



După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală, Curtea Constituţională validează alegerile şi publică rezultatul acestora în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Al doilea tur de scrutin

Până la cel târziu 29 noiembrie, Curtea Constituţională aduce la cunoştinţa publică numele celor doi candidaţi care vor participa la al doilea tur de scrutin, precum şi a datei alegerilor.



Campania electorală pentru cel de-al doilea tur de scrutin începe pe 29 noiembrie şi se încheie la 7 decembrie, ora 7.00.



La 1 decembrie, Biroul Electoral Central (BEC) comunică Regiei Autonome "Monitorul Oficial" şi Curţii Constituţionale ordinea de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot. De asemenea, BEC aduce la cunoştinţă publică ordinea de înscriere a candidaţilor şi a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot.



În străinătate, votarea pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale are loc pe parcursul a două zile: 6 decembrie, între orele 12.00-21.00; 7 decembrie, între orele 7.00-21.00.



În ţară, votarea are loc în ziua de 8 decembrie, între orele 7.00-21.00. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare, pentru a intra în localul de vot, pot să îşi exercite dreptul de vot.



În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 10 decembrie 2024, ora 24.00, competitorii electorali pot adresa Curţii Constituţionale cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală.



Până la cel târziu 11 decembrie 2024, Biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau, după caz, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate înaintează către Biroul Electoral Central procesul-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate contestaţiile şi întâmpinările primite de competenţa Biroului Electoral Central, însoţite de ştampila biroului electoral respective.



Până la 12 decembrie 2024, Biroul Electoral Central înaintează către Curtea Constituţională procesul-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale. Rezultatele votării se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, prin dosar sigilat şi ştampilat.



După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală, Curtea Constituţională validează alegerile şi publică rezultatul acestora în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.