Marcel Ciolacu a declarat la un post TV că PSD nu va avea 50% plus unu, dar va fi primul partid. ”Atunci, preşedintele are obligaţia, dacă vrea să respecte Constituţia, nu cum a făcut actualul preşedinte, trebuie să întrebe partidul care a câştigat alegerile să desemneze un premier. Partidul desemnează premierul. Acea discuţie va fi în interiorul partidului”, a spus preşedintele PSD, citat de News.ro.

”În al doilea rând, cred că după ce pierd nişte alegeri, chiar şi în turul doi, trebuie să ai şi tu o discuţie cu tine, pe care o vei comunica colegilor. Nu cred că voi pierde alegerile. Să ştiţi că nu mi-am dorit să fiu premier, nu mi-am dorit să fiu nici preşedinte al PSD”, a mai arătat Ciolacu.

Întrebat dacă ar numi un premier de dreapta, liderul PSD a spus că se uită la cei cu demmocraţie mai veche, precum SUA sau Olanda şi Marea Britanie.

”În primul rând stai de vorbă cu partidul care este pe primul loc, nu contează că e de dreapta, de stânga. Dacă voi câştiga, o să am o discuţie cu membrii PSD şi voi desemna prim-ministru de la alt partid. S-a dus vremea şi provocărilor ultimilor ani au nevoie de o stabilitate politică şi toată lumea trebuie să fie reprezentată. S-a dus vremea ca un singur om să aibă toată puterea. Am mai avut, şi-a mai dorit cineva guvernul meu şi am văzut ce a ieşit”, a mai spus Ciolacu.