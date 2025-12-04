În București, vor fi organizate 1.289 de secții de votare, cele mai multe în sectoarele 3 și 6. Astfel, în Sectorul 1 vor fi 166 de secții, în Sectorul 2 - 202, în Sectorul 3 - 294, în Sectorul 4 - 189, în Sectorul 5 - 198, iar în Sectorul 6 - 240.

Dreptul de vot: reguli pentru cetățeni români și europeni

Cetățenii români care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv, cu domiciliul în municipiul București sau reședința stabilită anterior datei de 7 iunie 2025 în București, au dreptul de a vota la alegerile locale parțiale pentru primarul Capitalei.

Și cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, care au domiciliul în municipiul București sau reședința stabilită anterior datei de 7 iunie 2025 în București, pot vota la alegerile locale parțiale.

Nu au drept de vot debilii și alienații mintal puși sub interdicție și persoanele care, în ziua alegerilor, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale, se arată într-o hotărâre a Biroului Electoral Municipal.

Reguli speciale pentru alegătorii care și-au schimbat reședința

Alegătorii votează numai la secția unde este arondată adresa de domiciliu sau de reședință, după caz.

Cei care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință la o adresă arondată altei secții de votare decât cea de la domiciliu, anterior datei de 7 iunie 2025, își exercită dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru primarul municipiului București numai la secția de votare unde este arondată adresa de reședință.

Potrivit BEM, alegătorii care și-au stabilit reședința anterior datei de 7 iunie 2025, dar care nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință, își vor putea exercita dreptul de vot la secția de votare la care este arondată adresa de reședință, chiar dacă nu sunt înscriși în lista electorală permanentă. În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare unde este arondată adresa, conform reședinței, îi va înscrie pe acești alegători în lista electorală suplimentară, cu condiția ca aceștia să facă dovada reședinței.

Alegătorii care și-au stabilit reședința la o adresă arondată altei secții de votare decât cea de la domiciliu, ulterior datei de 7 iunie 2025, își vor putea exercita dreptul de vot doar la secția de votare unde este arondată adresa la care își au domiciliul.

Aceste dispoziții nu sunt incidente alegătorilor care și-au stabilit reședința la o adresă arondată altei secții de votare decât cea de la domiciliu anterior datei de 7 iunie 2025, al căror act care face dovada reședinței a expirat între respectiva dată și data alegerilor, dar s-a procedat la reînnoirea acestuia astfel încât să fie asigurată continuitatea reședinței. În această situație, președintele biroului electoral al secției de votare are obligația de a contacta Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor. Dacă în urma acestor verificări rezultă continuitatea reședinței alegătorului, acesta își poate exercita dreptul de vot la secția la care este arondată adresa de reședință.

Președintele, locțiitorul acestuia, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatorul de calculator, precum și personalul tehnic auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează la secția unde își îndeplinesc atribuțiile, dacă au domiciliul sau reședința în circumscripția electorală a municipiului București.

Acte necesare

Pentru a vota la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, cetățenii români prezintă actul de identitate biroului electoral al secției de votare.

Se poate vota cu documente valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.

Alegătorii care sunt cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și care sunt înscriși în lista electorală complementară pot vota pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Potrivit BEM, alegătorii care sunt cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și care nu sunt înscriși în lista electorală complementară pot vota în baza documentului ce îi atestă identitatea emis de statul membru al UE al cărui cetățean este, însoțit de documentul privind adresa în România, sau în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă, după caz, fiind înscriși în lista electorală suplimentară.

În cazul în care alegătorul, cetățean UE, își schimbă adresa la care locuiește în municipiul București, după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secției de votare, acesta își exercită dreptul de vot la secția pe a cărei rază teritorială locuiește, în baza oricărui document valabil de identitate însoțit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidență permanentă ori de permisul de ședere permanentă care atestă adresa anterioară, însoțit de o adeverință eliberată de formațiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa actuală.

Pentru a se putea exercita dreptul de vot, actele de identitate și documentele de identitate trebuie să fie în termenul de valabilitate la data de 7 decembrie.

Pe cartea electronică de identitate a alegătorului nu se aplică timbrul autocolant cu mențiunea \"\"Votat\"\" și data scrutinului.

Votul cu urna mobilă pentru alegătorii netransportabili

Cetățenii români și cetățenii Uniunii Europene care nu se pot deplasa la sediul secției de votare, din motive obiective, cauzate de boală sau invaliditate, care sunt atestate prin înscrisuri, pot depune cereri de exercitare a dreptului constituțional prin intermediul urnei speciale.

Pe 7 decembrie, alegătorul netransportabil poate vota prin intermediul urnei speciale la secția de votare la care este arondat după domiciliu sau reședință sau la secția de votare arondată imobilului unde acesta se află.