Alegeri anticipate: cât de realizabil este un asfel de scenariu? Opoziția insistă, Nicușor Dan ignoră apelurile românilor

Scenariul alegerilor anticipate pare că se apropie din ce în ce mai mult de realitate. Opoziția ia în calcul acest scenariu și consideră că este cea mai bună soluție pentru români. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan pare că ignoră apelul disperat al românilor, dar și nemulțumirile opoziției în urma măsurilor de austeritate și respinge ideea de alegeri anticipate.

Președintele Nicușor Dan susține că scenariul alegerilor anticipate nu ar fi un lucru bun pentru România. De cealaltă parte, Opoziția susține - în urma acestor pachete de austeritate ale lui Bolojan - că este soluție ca românii să poată decidă ce vor să facă și de cine să fie conduși. 

În acest snes, am văzut demersuri ale Opoziției, în frunte cu partidul AUR - principalul partid de Opoziție din România - care au atacat aceste pachete de măsuri și susțin că vor merge și mai departe pentru a ajunge la acest scenariu în care acest scenariu al alegerilor anticipate s-ar putea organiza. 

Aceste alegeri anticipate ar putea avea loc în primăvara anului viitor, însă președintele Nicușor Dan pare că ignoră toate aceste nemulțumiri din partea românilor și a Opoziției. 