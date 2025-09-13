Președintele Nicușor Dan susține că scenariul alegerilor anticipate nu ar fi un lucru bun pentru România. De cealaltă parte, Opoziția susține - în urma acestor pachete de austeritate ale lui Bolojan - că este soluție ca românii să poată decidă ce vor să facă și de cine să fie conduși.

În acest snes, am văzut demersuri ale Opoziției, în frunte cu partidul AUR - principalul partid de Opoziție din România - care au atacat aceste pachete de măsuri și susțin că vor merge și mai departe pentru a ajunge la acest scenariu în care acest scenariu al alegerilor anticipate s-ar putea organiza.

Aceste alegeri anticipate ar putea avea loc în primăvara anului viitor, însă președintele Nicușor Dan pare că ignoră toate aceste nemulțumiri din partea românilor și a Opoziției.