Afaceristul Fănel Bogos va primi despăgubiri de peste trei milioane de lei. Lovitură de teatru în dosarul unde apare numele lui Bolojan

Lovitură de teatru în scandalul de corupție în care apare și numele premierului Ilie Bolojan. Afaceristul Fănel Bogos, arestat pentru șantaj și cumpărare de influență, a câștigat definitiv procesul cu DSVSA Vaslui.

Potrivit presei, acesta trebuie să primească despăgubiri de peste trei milioane de lei pentru cele aproape 90 de mii de găini eutanasiate. Șocant este că decizia s-a dat cu două zile înainte ca scandalul șpăgii de 1,5 milioane de euro din biroul premierului să izbucnească.

Afaceristul care voia să-l cumpere pe Bolojan va fi despăgubit

Potrivit Gândul, decizia prin care Bogos a primit câștig de cauză de la Curtea de Apel Iași s-a dat pe 3 noiembrie, fix cu două zile înainte ca omul de afaceri să fie reținut în dosarul în care este acuzat de șantaj și cumpărare de influență. Aceeași decizie s-a dat și cu o zi înainte de izbucnirea scandalului în presă.

Astfel, suma pe care trebuie să o primească societatea deținută de Fănel Bogos este de peste 3,1 milioane de lei, despăgubiri pentru: 90 de mii de găini eutanasiate și peste 690 de ouă distruse urmare a confirmării focarului de salmonella.

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie de procurorii anticorupție din Iași. Două zile mai târziu, acesta a fost arestat preventiv. Dosarul conține mai multe nume celebre la nivel național, iar una dintre persoanele care s-ar fi oferit să-l ajute pe omul de afaceri Fănel Bogos este chiar președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, care l-a dus până în biroul premierului Ilie Bolojan.