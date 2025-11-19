Potrivit presei, acesta trebuie să primească despăgubiri de peste trei milioane de lei pentru cele aproape 90 de mii de găini eutanasiate. Șocant este că decizia s-a dat cu două zile înainte ca scandalul șpăgii de 1,5 milioane de euro din biroul premierului să izbucnească.

Afaceristul care voia să-l cumpere pe Bolojan va fi despăgubit

Potrivit Gândul, decizia prin care Bogos a primit câștig de cauză de la Curtea de Apel Iași s-a dat pe 3 noiembrie, fix cu două zile înainte ca omul de afaceri să fie reținut în dosarul în care este acuzat de șantaj și cumpărare de influență. Aceeași decizie s-a dat și cu o zi înainte de izbucnirea scandalului în presă.

Astfel, suma pe care trebuie să o primească societatea deținută de Fănel Bogos este de peste 3,1 milioane de lei, despăgubiri pentru: 90 de mii de găini eutanasiate și peste 690 de ouă distruse urmare a confirmării focarului de salmonella.

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie de procurorii anticorupție din Iași. Două zile mai târziu, acesta a fost arestat preventiv. Dosarul conține mai multe nume celebre la nivel național, iar una dintre persoanele care s-ar fi oferit să-l ajute pe omul de afaceri Fănel Bogos este chiar președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, care l-a dus până în biroul premierului Ilie Bolojan.