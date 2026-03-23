Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan de „ipocrizie” și „măsuri populiste”: "Când nu te pricepi, măcar taci!"

Sursă: Realitatea.Net

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că aplică măsuri pe care anterior le catalogase drept „populiste”, „iresponsabile” și „socialiste”. Declarațiile au fost făcute luni, într-o postare pe Facebook.

Critici privind poziția Guvernului asupra intervenției pe piața carburanților

Adrian Câciu afirmă că Bolojan a respins în urmă cu câteva zile propunerile privind intervenția asupra prețului carburanților, susținând că acestea ar fi „populiste” și că piața se reglează singură.

„În urmă cu 3-4 zile, Bolojan ne anunța că el nu ia măsuri populiste și că nu e piroman economic ”, a scris Câciu, adăugând că acesta îi numea pe susținătorii acestor măsuri „iresponsabili” și „socialiști”.

Fostul ministru susține că, în ciuda acestor declarații, Guvernul a anunțat astăzi că va pune în aplicare exact măsurile pe care le critica recent.

Acuzații de inconsecvență și în cazul pachetului de solidaritate

Câciu amintește și de votul recent asupra bugetului, subliniind că Bolojan „s-a sucit”, acceptând finanțarea pachetului de solidaritate.

„Asta după ce, în urmă cu trei zile, la adoptarea bugetului în Parlament s-a sucit, la fel, găsind banii pentru aplicarea măsurilor din pachetul de solidaritate”, a scris acesta, acuzându-l pe Bolojan că anterior numise aceste măsuri „iresponsabile”.

Mesaj dur pentru premierul Bolojan

În finalul postării, Adrian Câciu îi transmite un mesaj tranșant președintelui CJ Bihor:

„Când nu te pricepi, măcar taci! Nu mai arunca petarde și pune etichete asupra soluțiilor sau asupra partidelor/politicienilor doar pentru că ai tu o ură față de ei.”

El subliniază că România se află într-o perioadă de criză, în care „intervenționismul este o obligație, nu o opțiune”.

„Taci și învață! Poate mâine vei aplica ce critici! Căci asta faci, deja, azi!”, a încheiat Câciu.