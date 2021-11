Rectificarea bugetară va fi aprobată vineri seara, iar banii pentru aceasta sunt în bugetul general consolidat, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Finanţelor, Adrian Câciu, la audierile din comisiile de specialitate ale celor două Camere.



"Rectificarea va fi aprobată vineri noaptea, vineri seara. Stăm până când o aprobăm. Adică nu înţelegeţi noaptea...cum se întâmpla. Deci pur şi simplu trebuie să am cel puţin câteva ore să ajung la minister să mă asigur că toate sursele de finanţare sunt acolo, că tot necesarul de finanţare este acolo, că deficitul se menţine. Foarte important. Deci orice situaţie în acest moment şi în situaţiile din anii următori noi ne vom menţine în programul de convergenţă care este asumat cu Comisia Europeană şi vom găsi formula de spaţiu fiscal astfel încât să putem să introducem şi provocările aduse şi de programul de guvernare dar şi de situaţia macroeconomică din acest moment", a spus Adrian Câciu.



Întrebat de jurnalişti despre rectificarea bugetară, el a afirmat că banii pentru rectificarea bugetară sunt în bugetul general consolidat şi trebuie alimentat Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat "nu cu o sumă mare", trebuie finanţată Sănătatea, unde sunt deconturi întârziate. Tot în sistemul sanitar trebuie rezolvată problema salariilor şi a fost găsită sursa de finanţare. De asemenea, trebuie finanţate mai multe zone unde sunt deconturi întârziate şi scopul este să nu rămână facturi neplătite.



Referitor la sursa de finanţare, el spus că există redistribuiri între ministere, iar unele nu au o execuţie tocmai exemplară, însă nu a menţionat care anume.



"Detaliile trebuie să le văd. Şi aş vrea să ajung joi. Înţeleg că mâine (joi, n.r.) este votul de învestitură, iar eu joi noaptea voi sta la Ministerul de Finanţe pentru că este foarte simplu să spui din redistribuiri (de unde se va asigura sursa de finanţare n.r.), dar trebuie să nu creezi dezechilibre ulterioare prin ceea ce tu faci rapid. Trebuie să mă asigur că tot ceea ce înseamnă necesarul de finanţare pe fiecare minister este asigurat până la final de an. Tot ceea ce înseamnă necesarul de finanţare pe autorităţi locale este asigurat. Vedeţi ce probleme avem din perspectiva aceasta. Trebuie să mă asigur că sistemul de sănătate este acoperit şi mai ales trebuie să mă asigur că partea socială din acest buget este acoperită până la final de an. Cu o condiţie. Adică nu e condiţie. Şi cu un obiectiv. Nu e condiţie. Obiectivul de a menţine deficitul aşa cum a fost el asumat la 7,13%", a declarat Adrian Câciu.