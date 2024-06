Decizia vine ca urmare a mai multor discuții purtate de cei doi candidați pe tema proiectelor privind Promenada de coastă, respectiv Eco-Bulevardul Mării, amenajării taluzului, lacului Tăbăcărie și altele.

„Pentru mine proiectele sunt cele mai importante, nu persoana mea, nu poziția mea. Nu am șanse să ajung primar dar mă poziționez alături de Horia Constantinescu, un om care are această șansă și cu care împărtășesc aceeași viziune în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. Am convingerea că un om care are atâta energie va avea și puterea să facă ceea ce promite”, a transmis dr. Adrian Bîlbă.

„Respectarea mediului înconjurător este obligația noastră, a tuturor, indiferent de culoarea politică. Trebuie să dăm șansa copiilor noștri de a trăi într-unul dintre cele mai frumoase orașe ale României. Preluăm aceste proiecte importante și împreună, ne vom asigura că ele se transformă în realitate. Aceste proiecte sunt pe mâini sigure”, a precizat Horia Constantinescu.