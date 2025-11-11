UPDATE Potrivit reprezentanților spitalului, familia a declarat că fata a ingerat fructele unei plante ornamentale, cu fructe în formă de bobițe roșii, relatează publicația locală Timiș Online.

Aceasta a ajuns la spital pe data de 9 noiembrie, în jurul orei 19:30, iar la mai puțin de o oră a avut primul stop cardio-respirator. A fost resuscitată, însă starea a rămas instabilă. La numai căteva ore a survenit decesul său.

„În data de 9 noiembrie, în jurul orei 19.30, s-a prezentat la unitate de urgență o fetiță în vârstă de 17 ani, cu stare generală foarte alterată, cu obnubilare, brahicardie severă și convulsii. Familia a spus că a mâncat niște bobițe, niște fructe dintr-o plantă ornamentală. Starea ei s-a agravat, practic, în jumătate de oră. A prezentat primul stop cardio-respirator la ora 20:20. A fost resuscitată, însă starea ei s-a menținut alterată tot timpul. S-a solicitat echipă de intervenție, multidisciplinară, de la Institutul Cardiovascular și Spitalul Județean. Au venit, s-a făcut pacing extern, dar, din păcate, decesul a fost declarat în jurul orei 2:50, pe 10 noiembrie”, au declarat reprezentanții Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

Până la ora transmiterii acestei știri, conducerea școlii nu a putut fi contactată pentru a emite un punct de vedere pe marginea acestui subiect.

ȘTIREA INIȚIALĂ

"Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați, luni dimineața, de către un cadru medical, despre decesul unei minore de 17 ani, internate la Spitalul \"Louis Țurcanu\" din data de 9 noiembrie, care prezenta o stare de somnolență.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, trupul neînsuflețit fiind transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei", au transmis, marți, polițiștii timișoreni, într-o informare de presă.



În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Conform presei locale, fata era elevă în clasa a XII-a la Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara.