Eclipsa se va vedea și din România, chiar la începutul serii de dumincă, 7 septrembrie, fiind prima eclipsă totală de Lună vizibilă din țară din ultimii șase ani, Potrivit astro-info.ro.

Din România, ultimele eclipse totale de Lună au fost observabile pe 27 iulie 2018 și 21 ianuarie 2019. Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă de pe teritoriul României se va produce în seara zilei de 31 decembrie 2028.

Luna Roșie – sau „Luna sângerie” – are o semnificație profundă în astrologie, fiind considerată un moment de intensitate emoțională și transformare.