În zona montană din nordul țării, ploile torențiale au provocat ieșirea râurilor din matcă, ducând la inundații rapide și periculoase. La Bardonecchia, în apropierea graniței cu Franța, râul Frejus a revărsat, inundând drumuri și declanșând alunecări de teren. Un bărbat de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost luat de ape, în contextul acestor fenomene bruște.

La polul opus al catastrofei naturale, în apropiere de Bologna, un muncitor în construcții în vârstă de 47 de ani s-a prăbușit în timp ce turna beton. Medicii au suspectat o insolație fatală, cauzată de temperaturile extreme înregistrate în regiune. Bărbatul a decedat la scurt timp, în ciuda intervenției rapide a colegilor.

Nu doar Italia se confruntă cu aceste episoade meteorologice severe. În Spania și Portugalia s-au atins din nou praguri alarmante, iar în Franța, termometrele au urcat peste 40°C în mai multe zone.

Experții în climă trag un nou semnal de alarmă: valurile de căldură, inundațiile rapide și furtunile intense devin tot mai frecvente și mai periculoase în Europa, alimentate de încălzirea globală accelerată.

Autoritățile italiene au emis alerte cod roșu și galben în 17 orașe, printre care Florența, Roma și Bologna. Oamenii sunt sfătuiți să evite expunerea la soare în orele de vârf și să rămână în locuri răcoroase. În unele regiuni, munca în aer liber a fost interzisă temporar în intervalele cu temperaturi maxime.

