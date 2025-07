Printre cei dispăruți se numără peste 20 de fete care participau la o tabără creștină de vară aflată chiar pe malul râului. Zeci de echipe de salvare au lucrat neîntrerupt, inclusiv elicoptere care au salvat cel puțin 167 de persoane din zonele izolate. Familiile îngrijorate au postat mesaje disperate pe rețelele sociale, cerând informații despre copiii lor și alți apropiați.

Autoritățile spun că și pagubele materiale sunt mari, locuințele au fost distruse și mașinile au fost luate de ape.

Șeriful a declarat că deși nu se știe exact câte persoane sunt date dispărute, salvatorii speră că unele dintre ele au reușit să fugă din calea puhoaielor. Autoritățile le cer locuitorilor să evite zona afectată și să nu încerce să traverseze drumuri inundate. Echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori.

🚨 At least 24 dead in Kerr County, Texas, after heavy rains caused the Guadalupe River to overflow, triggering catastrophic flash floods, reports AFP.#TexasFloods #KerrCounty #GuadalupeRiver #BreakingNews‌ #KerrCountyTX #Flood #TexasFloods #Texas pic.twitter.com/gyn4Zm3DLj