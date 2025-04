Rafalele de vânt au provocat haos în Beijing și în părți ale Chinei de nord. Furtunile puternice au provenit în principal dintr-un sistem de vortex rece format deasupra Mongoliei, care a traversat China.

🚨🇨🇳 #BREAKING | NEWS⚠️ Update, China has been hit with a massive storms that have ripped through the region with typhoon level, wind, gust over 150km⚡️ They’ve been reports that dozens have been killed due to this storm 🌪️🌀 pic.twitter.com/Kf4DZXf2vv

În total, peste 400 de zboruri au fost anulate. Transportul feroviar, inclusiv linia expres de metrou a aeroportului și unele linii de trenuri de mare viteză, a fost de asemenea suspendat.

Autoritățile au transmis că sute de copaci au căzut în capitala Chinei. Deocamdată nu au fost raportate victime în urma furtunii.

The consequences of Global warming, created by the hands of mankind, are both beautiful and terrifying.



A deadly storm has hit China. The storm was so powerful that it could be compared to a typhoon. Wind gusts up to 150 km/h pic.twitter.com/EmZmDvnobd