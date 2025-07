“Am roșiile acestea în solar...am tăiat 2, sunt soiuri diferite, îmi poate spune cineva de ce au venele acelea albe...au gust bun, dar arunci mult din ele...menționez că nu le-am dat azot (…) am pus macerat de găinaț. Și am împrăștiat cu var înainte de plantare”. Aceasta este postarea de la care a pornit o amplă dezbatere privind fenomenul care afectează roșiile din recolta acestui an.

Câțiva dintre participanții la discuție au oferit poate cea mai logică explicație, anume aceea că “așa este soiul. Sunt roșii mari.partea lemnoasă susține roada”.

“Ramura lemnoasă este sistemul nervos care se luptă cu marile temperaturi! Este soi vechi românesc”.

Un alt participant la discuție întreabă dacă nu cumva este vorba de influența “chimicalele care se pun pentru creștere rapidă”.

De altfel, în mai multe comentarii se regăsește ideea că modificările ar fi fost provocate de diversele tratamente sau de modificări genetice.

O altă explicație, cea mai apropiată de cea a specialiștilor, este aceea că un astfel de fenomen ar indica lipsă de potasiu. “Din cauza căldurii ,plantele nu-și pot extrage din pământ elementele necesare! Dați cu un supliment de potasiu. Cu macerate, apă de ploaie”.

Potrivit portalului de specialitate AgroInteligenta, motivele pentru care tomatele nu se coc uniform sunt:

Expunerea în exces la soare, care duce la arsuri solare și oprirea procesului de coacere în partea superioară a roșiei.

Perioade cu temperaturile foarte ridicate (peste 30-32°C ziua și peste 24°C noaptea)

Sensibilitatea genetică a soiului – unele varietăți sunt mai predispuse la coacere parțială decât altele.

Lipsa parțială a potasiului sau alte dezechilibre nutriționale în sol....