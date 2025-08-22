Specialiștii de la Universitatea din Edinburgh au efectuat o examinare post-mortem a unor probe de țesut cerebral de la 25 de pisici care prezentaseră, în timpul vieții, simptome de demență și au descoperit depuneri de beta-amiloid, o proteină toxică despre care se știe că este una dintre caracteristicile bolii Alzheimer, scrie www.bbc.com, citat de Viața Medicală.

Echipa de cercetători crede că descoperirea acestor semne la pisici ar putea să-i ajute, pe viitor, să înțeleagă mai clar procesul din spatele acestei boli, oferindu-le un model valoros pentru a studia demența la subiecții umani.

„Demența felinelor este atât de tulburătoare, nu doar pentru pisică, ci și pentru stăpânul ei. Prin efectuarea unor studii precum acesta, noi vom putea înțelege pe viitor cum să le tratăm mai bine [pentru demență]. Iar acest lucru va fi minunat pentru pisici, pentru stăpânii lor, pentru persoanele diagnosticate cu Alzheimer și pentru aparținătorii lor”, a declarat profesorul care a coordonat studiul.