Erika Englehaupt de la National Geographic a decis să analizeze mai multe relatări legate de ce se întâmplă cu animalele de casă rămase alături de stăpânii lor care au decedat. A colectat personal 20 de cazuri de așa-numită “necrofagie de interior”, toate din publicații științifice, pe care apoi le-a corelat cu un studiu care compila alte 63 de astfel de incidente.



Din păcate, statistica e nemiloasă și arată că este mai probabil ca animalul de companie, dacă rămâne blocat alături de stăpânul decedat, să se hrănească din cadavru, arată Big Think..



Cine e mai "rău", câinele sau pisica

Când și-a început analiza, realizatoarea era sub imperiul credinței populare că pisicile sunt mai dispuse să-și devoreze stăpânii decedați. În plus, avea și date despre hamsteri sau păsări care ar fi făcut așa ceva.



Studiul realizat din 2015 a arătat că un sfert dintre câinii au început să se hrănească din trupul stăpânilor în mai puțin de 24 de ore de la deces, unii renunțând chiar la mâncarea specială, deși o aveau la dispoziție. În cazuri extreme, așa cum este cel al un labrador care a fost găsit în casă abia după o lună, a fost pur și simplu o chestiune de supraviețuire și un comportament firesc oricărui carnivor.



Dovada că dragostea chiar trece prin stomac



Concluzia este că rezultatele acestui studiu n-ar trebuie să ne influențeze sentimentele față de prietenii necuvântători. De altfel, studiile nu indică nicio corelație între intensitatea legăturii afective dintre stăpân și animal în timpul vieții și probabilitate ca acesta să-l mănânce după moarte.