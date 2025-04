Inițial, bihoreanului, care este atestat drept crescător de ciobănești de Asia Central, a încercat să nege faptul că a tăiat urechile a șase pui de aproximativ trei săptămâni, însă examinarea medicală a confirmat prima suspicune a polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor, potrivit eBihoreanul.

În cele din urmă, bărbatul a fost trimis în judecată pentru intervenții chirurgicale asupra animalelor în scopuri necurative - infracțiune pedepsită de lege cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă penală.

În timpul procesului, el și-a schimbat poziția și a recunoscut că a cupat urechile puilor, justificându-şi gestul prin faptul că nu a știut că este ilegal și că a făcut-o din respect pentru „tradiția rasei”.

Instanța l-a condamnat, miercuri, la 135 de zile-amendă, cu o valoare de 10 lei pe zi, adică o amendă penală totală de 1.350 lei. Judecătorul a motivat că o pedeapsă mai severă - precum închisoarea sau suspendarea sub supraveghere - nu se justifică, având în vedere că fapta nu are caracter repetitiv, bărbatul are un comportament social bun, venituri stabile și a arătat regret sincer.

Hotărârea nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.