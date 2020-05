Sezonul internațional de Judo începe în septembrie, cu două competiții la Cluj-Napoca

Openul European de seniori, la masculin şi feminin, la care vor participa aproximativ 500 de sportivi, ar fi trebuit să aibă loc la Roma, dar Italia a renunţat la organizare după ce a ţara a fost grav afectată de pandemia de COVID-19.

"Sunt la Viena, am treabă la federaţia internaţională, am luat două competiţii în septembrie. Am luat un mare open de judo la seniori, unde vor fi probabil 500 de sportivi, pe care Roma nu mai poate să-l organizeze. Îl organizez eu la Cluj, va începe pe 27 septembrie. La această competiţie vor fi doar sponsori privaţi, statul nu se va implica. Iar pe 13 septembrie am luat prima competiţie de judo a sezonului, un Open European de cadeţi. Acolo vor fi probabil vreo 800 de sportivi. Sunt două competiţii majore, practic sezonul de judo care e închis până la sfârşitul lunii august va debuta cu aceste competiţii. Finalizăm discuţiile, e bătut în cuie, trebuie pusă în calendarul internaţional şi mai trebuie să discut cu ei drepturile de televiziune, tot ce implică chestia asta. Am dat deja exclusivitatea pentru openuri la Look Sport", a declarat Guşă.

Toate competiţiile internaţionale de judo au fost anulate sau amânate în luna martie după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat oficial pandemie de COVID-19.