Deși nu ai fi crezut, această trăsătură este determinată și de planeta care le guvernează zodia. Se pare că zodiile care sunt influențate în special de Marte și Mercur sunt mult mai istețe și le place să îi impresioneze pe ceilalți cu bagajul lor de cunoștințe. Acești nativi posedă o mare putere de convingere și stăpânesc foarte bine arta discursului.

Berbec

Berbecul este cea mai independentă zodie și nu îi place să execute ordinele altor persoane. Atunci când li se spune să facă ceva, încep să fie ușor iritați și chiar nervoși. Fiind foarte sigur pe el, acest nativ nu va accepta niciodată ca cineva să îl contrazică. Va sta și îți va explica o zi întreagă de ce părerea ta nu este corectă și unde anume greșești. Totuși modul în care Berbecul îți va oferi răspunsurile nu este unul foarte plăcut. Deoarece sunt impulsivi și nu au prea multă răbdare, acești nativi te vor face să îți pară rău că i-ai corectat.

Gemeni

Deși sunt niște persoane superficiale, acești nativi ascund o inteligență și o modalitate de a înțelege lumea cu totul aparte. De asemenea, sunt înzestrați cu o capacitate de a se adapta oricărei situații și personalități. Sunt mereu curioși și dornici să afle ce se petrece în jurul lor, iar această trăsătură îi face să aibă un răspuns la orice întrebare. Setea lor de cunoaștere îi transformă în adevărate enciclopedii, iar o discuție cu acești nativi poate dura o veșnicie.

Fecioară

O Fecioară nu se va angaja niciodată într-o discuție fără să fie sigură că are 110% dreptate. Deși pare o ființă calmă și calculată, interiorul acesteia ascunde niște trăsături care uneori șochează. Fiind niște persoane organizate și inteligente, o discuție cu acești nativi poate fi o adevărată delectare de pe urma căreia poți rămâne cu multe informații. A contrazice o Fecioară atunci când are dreptate este ca și cum ți-ai semna sentința la moarte. Acest nativ are cel puțin 3 variante diferite de a explica o problemă, așa că așteaptă-te să fii bombardat cu contraargumente.