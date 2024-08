Horoscopul zilei, sambata 17 august 2024. Suntem in prezent pregatiti sa descoperim ce functioneaza la un nivel practic, dar gestionarea tuturor egourilor implicate ar putea fi o alta poveste. In timp ce Luna din Capricorn, semn de pamant, formeaza un trigon cu Uranus cel ingenios, putem identifica oportunitati utile de schimbare chiar in fata noastra.