Vrei să-ți ridici o casă? Află ce te sfătuiesc specialiștii în construcții (P)

Specialiștii recomandă o documentare corespunzătoare înainte de pregătirea propriu-zisă a șantierului. Există o serie de formalități care trebuie îndeplinite. Aprobările, avizele și toate actele implicite sunt ceva mai reduse când vine vorba de o casă mică, cu un singur etaj, ridicată în mediul rural. În urban lucrurile sunt mai complexe.

Actele de dinainte

Pentru a putea începe faza de pregătire a construcției, ai nevoie de următoarele acte:

· certificatul de urbanism,

· proiectul tehnic al construcției,

· avizele și acordurile de amplasament.

Aceste documente sunt într-o oarecare măsură interdependente.

Altfel spus, ai nevoie de certificatul de urbanism ca să începi pregătirea pentru autorizația de construire. Acesta este practic o analiză a terenului din perspectiva construcțiilor care pot fi ridicate pe el. Așa vei afla ce acte ai nevoie pentru obținerea autorizației de construire.

Studiul geotehnic este un document care te va ajuta să fii sigur că fundația casei tale este gândită conform terenului. El analizează stratificația terenului, adâncimea nivelului freatic, adâncimea optimă de fundare a construcției, capacitatea portantă a solului. Structura de rezistență este gândită în funcție de acest raport tehnic.

Proiectul tehnic este necesar obținerii autorizației de construire, dar și pentru etapele ulterioare din timpul ridicării casei tale.

În certificatul de urbanism vei găsi menționate o serie de avize fără de care nu poți obține autorizația. Acestea se obțin de regulă de la companiile de rețele și utilități, Inspectoratul de Stat pentru Construcții, Mediu, Sănătatea populației, Protecția civilă și alte instituții similare.

Construcția propriu-zisă

Sigur că în timp ce se pregătesc actele tu probabil îți organizezi deja următorii pași care practic definesc construcția casei. Te-ar ajuta să împarți acest pas în categorii cum ar fi:

· Structura – fundația, placa de suport a pardoselii, stâlpii, planșeele, grinzile, centurile și pereții.

· Interiorul – tencuielile, șapa.

· Exteriorul – pavelele, bordurile, aleile

Fundația trebuie făcută respectând atât proiectul casei, cât și standardul de execuție. Tipul, dimensiunea și armarea acesteia sunt esențiale pentru o casă sigură. Există fundații continue sub ziduri, izolate sub stâlpi, radier general prezent sub întreaga construcție și fundații pe piloți.

Placa de suport a pardoselii, stâlpii, planșeele, grinzile și centurile de regulă sunt elemente din aceeași categorie și trebuie interconectate.

Pereții casei tale sunt extrem de importanți și este bine să fii atent încă de la momentul în care alegi materialele pe care le folosești. Aceștia pot fi executați monolit, adică prin turnarea betonului în cofraje, la fața locului. Pot fi executați prin zidărie tot la fața locului. Sau pot fi prefabricați și montați pe șantier.

Izolarea casei

Lumea întreagă vorbește despre eficientizare, unde asta implică folosirea resurselor la maximum. În cazul unei case ridicate de la zero, izolația termică are un rol foarte important de jucat.

O soluție frecvent folosită este polistirenul expandat. Alături de el și poate uneori chiar mai bun, este vata de sticlă. Acest termosistem ambalat fie sub formă de plăci, fie sub forma unor rulouri, este o soluție eficientă pentru izolarea casei, mai cu seamă că poate fi folosită atât la exterior, cât și la interior. Vata de sticlă de la mathaus este o variantă pe care o poți lua în calcul.

Finisarea

Abia după ce toate aceste detalii au fost puse la punct te poți gândi la partea considerată de cei mai mulți proprietari ca fiind distractivă. Culorile pe care le alegi, elementele de decor, geamurile, glafurile, elemente de design în zidăria aleasă sunt câteva detalii pe care ar fi bine să le analizezi în tihnă.

Dacă construcția casei a avut rol practic și pragmatic, la finisare componenta de risc vine mai degrabă din cheltuielile neconforme. Sigur că stilul tău va fi reflectat de metodele și materialele pe care le alegi, dar nu ar trebui să renunți la elementul de eficiență nici aici.

Glafurile din gresie sunt inestetice și cel mai probabil te vei decide să le schimbi. Spoturile sunt rareori folosite la capacitatea maximă, dar lucrarea în sine implică resurse destul de mari. Încălzirea prin pardoseală îți oferă un confort aparte, dar nu uita câte zile din an nu ai folosi-o.