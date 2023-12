Dacă nu sunteți siguri din ce ingredient este extras, mai exact, acest ulei, trebuie să știți că uleiul de Batana este produs din ulei de palmier American, scrie Click!. Elaeis Oleifera, dacă sunteți curioși și care este denumirea științifică, acest ulei este extras din nucile produse de către acest palmier originar din Honduras și Brazilia.

Iar oamenii au știut despre efectele benefice ale acestui ulei vreme de secole! Nativii Miskito, din Honduras, chiar îl numesc uleiul minune, iar potrivit acestora, el le ajută părul să crească mult mai repede și mai puternic.

În plus, uleiul de Batana conține grăsimi naturale bogate în omega-6 și omega-9, care pot fi de mare ajutor celor care se confruntă cu o piele uscată. Mai mult decât atât, acest ulei are un conținut ridicat de vitamina E, care are nenumărate avantaje, atât pentru păr, cât și pentru piele.

Beneficiile neștiute ale uleiului de Batana

Iar beneficiile acestui produs nu se rezumă doar la atât! Potrivit celor de la hgspecialist.com, se pare că uleiul de Batana ne poate proteja pielea împotriva razelor ultraviolete! Chiar dacă nu este la fel de eficient precum o cremă dedicată acestui scop, uleiul de Batana poate fi de ajutor și împotriva acestor raze nocive, spre deosebire de oricare alt ulei esențial.

Dacă sunteți tentat să încercați acest produs, trebuie să știți că există o diferență între uleiul și untul de Batana! Confuzia vine din faptul că untul de Batana este vândut, câteodată, sub numele de ulei, așa că trebuie să citiți foarte atent eticheta produsului, pentru a fi siguri că veți cumpăra chiar ce doriți!