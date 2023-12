Alege imaginea preferata de mai jos si vei afla ce inseamna cu adevarat aceasta perioada festiva pentru tine.

1. Bradul de Craciun Clasic: Esti recunoscatoare!

Pe perioada sarbatorilor simti doar nevoia de a fi recunoscatoare pentru fiecare lucru din viata ta. Chiar daca treci printr-o perioada dificila, faci tot posibilul sa iti exprimi sentimentele de multumire si incantare.

Vezi mereu jumatatea plina a paharului si privesti viata ca pe cel mai frumos dar pe care l-ai fi putut primi.

Consideri ca este important sa ramai pozitiva si calma, nu doar pentru sanatatea ta mintala, ci si pentru a celor din jurul tau. Optimismul e cel mai bun lucru pe care il poti oferi in dar, iar tu faci asta ca la carte.

2. Bradul de Craciun Excentric: Esti funky!

In timpul sarbatorilor de Craciun preferi sa faci lucrurile in felul tau. Ai decoratiuni excentrice si propriile tale traditii. Iti place sa dai o nota fresh si nebuneasca lucrurilor si detesti cand sarbatoriile tind sa devina prea elegante sau pretentioase.

Crezi ca aceasta sarbatoare de iarna este pentru toata lumea si preferi ca tu sa o petreci intr-un stil funky si eclectic. Amesteci si potrivesti toate lucrurile care iti plac si nimeni nu are cum sa iti spuna in ce mod ar trebui sa petreci acest sfarsit de an!

3. Bradul de Craciun Traditionalist: Esti comoda!

In timpul sarbatorilor iti faci timp pentru tine, dar si pentru cei dragi din viata ta. Incerci din rasputeri sa nu te lasi prinsa de zarva de afara si preferi, pe cat posibil, sa stai in casa, la caldura.

Consideri ca perioada Craciunul este despre lucrurile mici. Despre a sta in preajma prietenilor si a relua legatura cu persoanele dragi. Pentru tine oamenii sunt importanti, nu cadourile, iar iubirea este cel mai frumos dar din lume.

4. Bradul de Craciun Elegant: Esti perfectionista!

In perioada aceasta iei sarbatorile prea in serios. Pentru tine acest lucru a devenit ca un al doilea job. Ai grija ca fiecare sa isi primeasca darul si trimiti in timp util felicitari apropiatilor.

Consideri ca este de responsabilitatea ta ca nimeni sa nu fie omis si ai o lista imensa cu toti oamenii pe care ii cunosti.Te relaxezi de-abia in momentul in care ai bifat tot ce ai avut in plan si ai obiceiul sa te organizezi din timp si sa faci cumparaturile de Craciun mai devreme decat restul.

5. Bradul de Craciun Bogat: Esti in spiritul Craciunului!

In perioada sarbatorilor ai obiceiul sa intri foarte bine in spiritul Craciunului si faci asta intr-un mod distractiv. De altfel, aduci un strop de imaginatie fiecarei sarbatori si stii cum sa te incadrezi in atmosfera.

Consideri ca este important sa lasi grijile deoparte si sa te distrezi in aceasta perioada, chiar daca asta inseamna sa devii putin...excentrica.

Ai tendinta sa exagerezi cu decorurile si sa sarbatoresti putin prea mult, dar cu siguranta te bucuri de fiecare minut!

6. Bradul de Craciun cu Stelute: Esti o optimista convinsa!

Pe perioada Craciunului esti cea care are cate o vorba buna de spus fiecarei persoane din jurul tau. Chiar daca lucrurile devin agitate si haotice, tu reusesti sa iti mentii zambetul pe fata. Consideri ca este important sa fii generos si recunoscator tot timpul, dar cu atat mai mult in aceasta perioada a anului.

Cea mai mare satisfactie a ta este atunci cand oferi un cadou, nu cand il primesti, si de fiecare data reusesti sa gasesti o solutie pentru a face cuiva ziua mai buna.