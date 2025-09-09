Se spune că cei care reușesc să descopere soluția în doar 10 secunde au o inteligență comparabilă cu a lui Albert Einstein. Bineînțeles, provocarea este mai mult un joc de logică și observație, dar rămâne o metodă amuzantă de a-ți antrena creierul.

De ce sunt utile aceste teste?

Inițial, testele de inteligență au fost concepute pentru a identifica dificultăți de învățare în rândul elevilor. În timp, au devenit instrumente diverse, folosite pentru evaluarea abilităților cognitive, dar și pentru divertisment. Astăzi le întâlnim sub multiple forme: puzzle-uri matematice, șiruri logice, rebusuri vizuale sau iluzii optice, exact ca exemplul de față.

Acest tip de exercițiu nu doar că îți solicită atenția, ci te ajută și să îți dezvolți agilitatea mentală. În plus, reprezintă o activitate distractivă pe care o poți împărtăși cu familia sau prietenii.

Rezolvarea provocării

Dacă nu ai găsit numărul inversat în intervalul de 10 secunde, nu e cazul să te descurajezi. Testul este gândit special pentru a pune la încercare ochiul și răbdarea. Răspunsul corect? „33”-ul inversat se află pe rândul al șaselea, al 13-lea din șir.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Dacă vrei să faci experiența și mai amuzantă, trimite imaginea și prietenilor tăi. Cronometrați-vă reciproc și vedeți cine reușește să observe primul „intrusul”. Vei descoperi că uneori competiția prietenoasă transformă un simplu test vizual într-o sursă excelentă de distracție.