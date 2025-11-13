Test IQ cu bețe de chibrit

Deși pare un exercițiu pentru copii, acest test de inteligență pune la încercare atenția la detalii și gândirea creativă. Mulți se grăbesc să încerce soluții evidente, dar doar cei cu o privire ageră reușesc să găsească răspunsul corect în câteva secunde.

Specialiștii spun că astfel de provocări logice nu testează doar cunoștințele matematice, ci mai ales capacitatea de a gândi „în afara cutiei”. În spatele unei ecuații simple se poate ascunde o rezolvare neașteptată, care te obligă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Așadar, privește cu atenție formula „18 – 1 = 11” și întreabă-te: ce se întâmplă dacă un singur chibrit este mutat în locul potrivit? Poate părea o joacă, dar doar mințile cu adevărat sclipitoare reușesc să dezlege misterul rapid.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă