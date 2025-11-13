TEST IQ pentru genii: poți muta un singur chibrit pentru a face ecuația corectă?

Test IQ
Test IQ

La prima vedere, exercițiul pare o banalitate: 18 – 1 = 11. Totuși, privit prin prisma unui test de logică vizuală, lucrurile se complică. Misiunea este simplă în teorie — trebuie să muți un singur chibrit pentru ca ecuația să devină adevărată.

Test IQ cu bețe de chibrit

Deși pare un exercițiu pentru copii, acest test de inteligență pune la încercare atenția la detalii și gândirea creativă. Mulți se grăbesc să încerce soluții evidente, dar doar cei cu o privire ageră reușesc să găsească răspunsul corect în câteva secunde.

Specialiștii spun că astfel de provocări logice nu testează doar cunoștințele matematice, ci mai ales capacitatea de a gândi „în afara cutiei”. În spatele unei ecuații simple se poate ascunde o rezolvare neașteptată, care te obligă să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Așadar, privește cu atenție formula „18 – 1 = 11” și întreabă-te: ce se întâmplă dacă un singur chibrit este mutat în locul potrivit? Poate părea o joacă, dar doar mințile cu adevărat sclipitoare reușesc să dezlege misterul rapid.

Imagine

                                                    Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă