Test IQ pentru minți agere

Astfel de exerciții vizuale sunt considerate excelente pentru stimularea gândirii critice și a capacității de concentrare. Specialiștii susțin că testele IQ, jocurile logice și ghicitorile de observație contribuie la dezvoltarea conexiunilor neuronale și mențin creierul activ. Chiar dacă par simple la prima vedere, provocările de acest tip solicită atenție, răbdare și o bună capacitate de analiză.

Răspunsul corect

Dacă timpul a expirat și nu ai reușit să găsești soluția, iată explicația: bărbatul B este cel care nu are bani să plătească nota. Detaliile din imagine trădează emoțiile sale – pare agitat, transpiră și privește cu neliniște nota de plată. În schimb, bărbatul A este relaxat, probabil așteaptă pe cineva sau doar își savurează momentul.

Ce înseamnă scorul IQ

Peste 140 – nivel de geniu; un procent infim din populație se încadrează aici.

131 – 140 – nivel specific cercetătorilor și liderilor de top.

121 – 130 – aproximativ 6% dintre oameni ating acest scor, considerat peste medie.

111 – 120 – ușor peste media generală.

101 – 110 – media standard a inteligenței.

Astfel de teste nu doar că îți oferă o modalitate distractivă de a-ți verifica spiritul de observație, ci și o oportunitate de a-ți antrena mintea pentru provocări mai complexe.