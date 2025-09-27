Specialiștii atrag atenția că astfel de puzzle-uri nu sunt doar simple distracții, ci adevărate antrenamente pentru creier. Ele stimulează memoria de lucru, recunoașterea tiparelor și gândirea critică, iar rezolvarea lor constantă poate îmbunătăți viteza de reacție și abilitatea de a găsi soluții eficiente, notează jagranjosh.com.

Problema matematică

Se dau următoarele ecuații:

A + A + A = 39

B + B – A = 25

6 + C + B = 50

Întrebare: Cât este A + B + C?

Rezolvare

Din prima ecuație: 3A = 39 → A = 13

Din a doua ecuație: 2B – 13 = 25 → B = 19

Din a treia ecuație: 6 + 19 + C = 50 → C = 25

Prin urmare: A + B + C = 13 + 19 + 25 = 57.

Dacă ai reușit să obții rezultatul în doar câteva secunde, înseamnă că ai o gândire rapidă și bine antrenată. În caz contrar, nu e motiv de descurajare – exercițiile de acest tip sunt o metodă excelentă de a-ți antrena mintea și de a-ți testa limitele.

Testele de inteligență (IQ) sunt instrumente psihologice standardizate, menite să măsoare capacitatea cognitivă a unei persoane comparativ cu media populației. Ele nu verifică informațiile acumulate de-a lungul vieții, ci modul în care gândim, raționăm și găsim soluții în fața unor probleme.